Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail au Kirghizistan VIDEO

Bichkek, 31 août, AZERTAC

Lundi 31 août, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a entamé une visite de travail au Kirghizistan afin de participer aux événements de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président Ilham Aliyev à l’aéroport international de Manas à Bichkek.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont été accueillis par Adylbek Kasymaliev, président du Cabinet des ministres de la République kirghize et chef de l'administration présidentielle.