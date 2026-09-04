Le président Ilham Aliyev félicite la Première ministre italienne

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a félicité la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, pour avoir atteint le cap du mandat le plus long.

« J'adresse mes sincères félicitations à la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, pour être devenue la Première ministre ayant exercé le plus longtemps ses fonctions dans l'histoire de la République italienne.

Cette réussite historique témoigne de son leadership, de sa détermination politique et de la confiance que le peuple italien lui accorde.

J'apprécie hautement le rôle personnel de la Première ministre Meloni et sa précieuse contribution au renforcement du partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et l'Italie.

Je suis convaincu que notre amitié et notre coopération mutuellement bénéfique continueront de s'approfondir et de s'élargir pour le bien-être de nos pays et de nos peuples », a écrit le chef de l’Etat dans sa publication partagée sur son compte X.