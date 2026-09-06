Le président Ilham Aliyev visite les forces navales VIDEO

Bakou, 6 septembre, AZERTAC

Le président de la République et Commandant suprême des armées azerbaïdjanaises, Ilham Aliyev, accompagné de la première dame Mehriban Aliyeva, a visité les forces navales.

Le président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, a été accueilli par le colonel-général Zakir Hassanov, ministre de la Défense.

Le chef de l’État et la première dame se sont recueillis devant le monument du Leader national Heydar Aliyev, situé devant l’état-major des Forces navales, y déposant des fleurs.

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont été informés de la destination et des caractéristiques tactiques et techniques des véhicules de surface militaires sans pilote SALVO (SIDV) et des véhicules de surface sans pilote kamikazes KAYRA (KİDV), développés grâce à l’application de technologies et d’innovations de pointe sur le site de production commun de la SARL de l’Industrie militaire MİRAS, relevant du ministère de la Défense, et de la Société de l’Industrie de construction navale DEARSAN. Ces systèmes sont fabriqués dans le cadre d’une coopération entre les deux entreprises.

Le chef de l’État et la première dame ont ensuite pris connaissance des travaux réalisés dans les installations de production.

Ensuite, les véhicules de surface sans pilote produits sur place ont fait l’objet d’essais pratiques.

Enfin, une réunion opérationnelle consacrée aux questions de développement des capacités militaires s’est tenue sous la présidence du président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev.