Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte hausse
Bakou, 8 septembre, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais a terminé en forte progression sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 107,31 dollars, après une hausse de 3,11 dollars, soit de 2,98 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
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