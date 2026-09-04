Le prochain Festival du raisin et du vin se tiendra à Chamakhy

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le prochain Festival du raisin et du vin se tiendra les 19 et 20 septembre à Chamakhy.

Organisé par l’Autorité exécutive du district de Chamakhy, le restaurant Abqora et le complexe « Nassimi Gardens », le festival aura lieu dans le village de Meysari.

L’objectif de ce festival est de promouvoir la production de raisin et de vin locaux, augmenter le potentiel d’exportation des vins et transmettre à un large public l’histoire de la production de vin en Azerbaïdjan.

Les billets sont disponibles sur le site iTicket.az.