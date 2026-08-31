L’économie turque progresse de 2,3 % au deuxième trimestre

Bakou, 31 août, AZERTAC

L’économie turque a progressé de 2,3 % sur un an au deuxième trimestre 2026, selon les données officielles publiées lundi.

Le produit intérieur brut (PIB) a également augmenté de 1,1 % par rapport au trimestre précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, selon l’Institut turc de la statistique (TurkStat).

Parmi les différentes branches d’activité, l’agriculture, la sylviculture et la pêche ont enregistré la plus forte croissance annuelle, avec une hausse de 13,3 % de leur valeur ajoutée entre avril et juin.

Le secteur de l’information et de la communication a progressé de 8,6 %, tandis que l’administration publique, l’éducation, la santé humaine et l’action sociale ont enregistré une croissance de 4 %.

La valeur ajoutée a également augmenté de 3,2 % dans les autres activités de services, de 2,4 % dans l’industrie, ainsi que de 2,1 % dans les activités financières et d’assurance et dans l’immobilier.

Les activités professionnelles, administratives et de soutien ont progressé de 2 %, tandis que le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration ont affiché une hausse de 0,5 %.

La construction est le seul grand secteur à avoir enregistré une contraction, avec un recul de 1,9 % sur un an.

À prix courants, le PIB de la Türkiye a augmenté de 36 % sur un an, pour atteindre 19 870 milliards de livres turques (environ 438,35 milliards de dollars) au deuxième trimestre.

Les dépenses de consommation finale des ménages ont progressé de 3,5 % en volume sur un an, tandis que celles des administrations publiques ont reculé de 1,8 %.

La formation brute de capital fixe, qui constitue un indicateur de l’investissement, a augmenté de 0,6 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Enfin, les exportations de biens et services ont diminué de 3,4 % sur un an, tandis que les importations ont reculé plus fortement, de 6,4 %. (Agence Anadolu)