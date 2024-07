Législatives 2024 : l'Assemblée est légèrement plus âgée et nettement plus masculine par rapport à la précédente

Paris, 10 juillet, AZERTAC

Après les résultats des élections législatives anticipées, le site de l'Assemblée nationale dresse le portrait des députés de la 17e législature.

La nouvelle Assemblée nationale, élue dimanche 7 juillet, est en moyenne plus âgée et plus masculine que la précédente, selon le site de l'institution. La moyenne d'âge est passée de 48 ans et dix mois en 2022 à 49 ans et sept mois en 2024, avec un âge médian de 51 ans et un mois.

Le plus jeune député, Flavien Termet, a 22 ans et a été élu sous l'étiquette du Rassemblement national dans la première circonscription des Ardennes. Le plus âgé, José Gonzalez, également du RN, a 81 ans et a été élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône.

La majorité des députés (301, soit 52%) sont âgés de 40 à 59 ans, une proportion stable par rapport à la 16e législature. On compte 25 députés de moins de 30 ans, 127 de 30 à 40 ans, 100 de 60 à 70 ans, et 24 de plus de 70 ans.

La nouvelle Assemblée nationale est composée de 208 femmes (36%) et de 369 hommes (64%). En 2022, au début de la 16e législature, l’Assemblée comptait 215 femmes (37,3%) et 362 hommes (62,7%).

La profession la plus représentée parmi les députés est celle de cadre. On compte 162 cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques, 93 cadres d'entreprise, et 14 anciens cadres et professions intermédiaires. À l'opposé, seuls trois ouvriers qualifiés, un ouvrier non qualifié et un ouvrier agricole ont été élus.