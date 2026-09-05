L’équipe azerbaïdjanaise d'échecs disputera la 46e Olympiade d'échecs 2026

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

Mahir Mammadov, président de la Fédération azerbaïdjanaise d’échecs, a rencontré les membres de l’équipe nationale d’échecs qui disputeront la 46e Olympiade mondiales d'échecs qui se tiendra en Ouzbékistan.

Le président de la fédération a dit que l’échecs azerbaïdjanais avait de riches traditions et il a exprimé sa conviction que les deux équipes représenteront le pays aux épreuves.