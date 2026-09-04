Les cours du pétrole enregistre terminent en ordre dispersé

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Les prix du pétrole ont terminé en ordre dispersé sur les bourses mondiales.

Le baril de Brent se négocie au niveau de 95,37 dollars, en diminution de 0,15 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 91,33 dollars, en progression de 0,13 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).