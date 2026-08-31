Les cours du pétrole enregistre une hausse sur les bourses

Bakou, 31 août, AZERTAC

Les prix du pétrole ont connu une hausse sur les bourses mondiales.

Le baril de Brent se négocie au niveau de 90,68 dollars, en hausse de 2,58 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 85,72 dollars, en progression de 2,32 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).