Les cours du pétrole poursuivent leur progression sur les bourses mondiales

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont connu une hausse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 98,33 dollars, en progression de 1,33 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 93,56 dollars, après une augmentation de 2,08 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).