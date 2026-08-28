Les cours du pétrole reculent sur les bourses

Bakou, 28 août, AZERTAC

Les cours du pétrole ont reculé sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 89,24 dollars, en diminution de 0,46 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 83,17 dollars, après une régression de 0,36 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).