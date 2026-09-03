Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont terminé en régression sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 94,5 dollars, en chute de 1,13 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 90,06 dollars, après une baisse de 0,95 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).