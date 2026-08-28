Les États-Unis chercheraient à prendre une participation dans le pétrole vénézuélien

Bakou, 28 août, AZERTAC

L’administration Trump négocie avec le gouvernement intérimaire du Venezuela afin d’obtenir une participation dans les ressources pétrolières de ce pays d’Amérique du Sud, ont rapporté jeudi des médias américains citant deux responsables des États-Unis.

Les discussions portent sur plus d’une douzaine de champs pétroliers en production totalisant environ 90 milliards de barils de réserves prouvées, et non sur la totalité des quelque 300 milliards de barils de réserves prouvées estimées du Venezuela, selon le site d’information Axios.

Axios estime que cet accord potentiellement « historique » pourrait doubler les réserves pétrolières américaines en donnant à Washington accès aux quelque 300 milliards de barils de réserves prouvées du Venezuela.

« Qualifier cet accord d’énorme serait un euphémisme. Il est colossal », a déclaré l’un des responsables au média.

Les États-Unis obtiendraient une participation dans les champs concernés, tandis que des entreprises privées, notamment américaines, seraient chargées de les exploiter et généreraient des revenus pétroliers supplémentaires pour le gouvernement vénézuélien.

Les négociations sont conduites par le secrétaire d’État américain Marco Rubio et la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez. Le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, Stephen Miller, y participe également, selon Axios.

L’administration américaine souhaite insister sur les avantages de cet accord pour la population vénézuélienne, alors que Delcy Rodriguez pourrait être accusée de céder les ressources naturelles du pays aux États-Unis, précise le média.

La date d’une éventuelle conclusion de l’accord reste incertaine. Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, doit se rendre au Venezuela la semaine prochaine afin d’examiner les moyens permettant aux entreprises américaines d’accroître la production pétrolière du pays.

Ces discussions interviennent alors que les guerres en Iran et en Ukraine perturbent l’approvisionnement mondial en pétrole et contribuent à la hausse des prix. La réserve stratégique de pétrole des États-Unis est également tombée à son niveau le plus bas depuis quatre décennies.

Le Venezuela possède les plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde, mais son industrie pétrolière pâtit de plusieurs années de sous-investissement, de mauvaise gestion et de baisse de la production.

L’administration Trump a fait de l’élargissement de l’accès américain au pétrole vénézuélien un élément central de sa politique énergétique et étrangère dans l’hémisphère occidental.

Elle affirme vouloir « assurer l’avenir énergétique de l’hémisphère occidental pour les générations à venir », tout en atténuant les tensions sur les prix provoquées par la guerre en Iran.

Ces négociations prolongent les efforts plus larges de Washington visant à reconstruire le secteur pétrolier vénézuélien après la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis en janvier.

L’administration américaine soutient depuis lors un gouvernement intérimaire dirigé par Delcy Rodriguez, tout en cherchant à renforcer la participation des États-Unis dans le secteur énergétique du pays. (Agence Anadolu)