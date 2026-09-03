Les médias occidentaux mènent une campagne de désinformation contre l’Azerbaïdjan - COMMUNIQUE

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

« La chaîne « Nexta », dont le siège est établi en Pologne, a diffusé, le 2 septembre 2026, des informations fondées sur des considérations subjectives concernant l’incendie survenu à proximité du village de Nizami, dans le district de Goranboy, en Azerbaïdjan. Ces informations cherchent à présenter l’incident dans le contexte des relations politiques interétatiques et à induire l’opinion publique en erreur. Les analyses montrent que les événements en question s’inscrivent dans le cadre d’une campagne d’information hybride orchestrée depuis un centre unique. Alors même que les médias occidentaux accusent régulièrement les forces extérieures à leur environnement informationnel de mener une guerre hybride, ils mènent eux-mêmes une campagne de désinformation organisée contre l’Azerbaïdjan », lit-on dans un communiqué publié par l’Agence de développement des médias de la République d’Azerbaïdjan.

Le communiqué indique : « Ce fait montre une nouvelle fois que, le processus de normalisation des relations entre les États voisins de la région ainsi que le renforcement de la stabilité et de la prospérité ne répondant pas aux intérêts de certains milieux, les cas classiques de désinformation visant à polluer l’espace informationnel de notre pays et à susciter une agitation artificielle au sein de la société se sont intensifiés.

Le suivi et l’analyse de l’environnement informationnel dans son ensemble montrent que, ces derniers temps, une campagne de diffusion d’informations ne correspondant pas à la réalité contre l’Azerbaïdjan est observée dans plusieurs médias occidentaux. En particulier, l’approche manifestement unilatérale et les considérations infondées contenues dans les articles et reportages publiés par les journaux britanniques « The Independent » et « The Guardian », la société de télévision, de radio et de médias « BBC », la chaîne américaine « CNN », le journal français « Le Monde », la chaîne polonaise « TVP » ainsi que d’autres ressources constituent un élément d’une attaque informationnelle visant l’image internationale de l’Azerbaïdjan.

La diffusion de ce type d’hypothèses et d’allégations doit être considérée comme une manifestation évidente de la manipulation de l’information.

L’Agence de développement des médias de la République d’Azerbaïdjan continuera de prendre les mesures nécessaires afin d’enquêter sur de tels faits visant à porter atteinte à la souveraineté de l’Azerbaïdjan, à sa politique intérieure et extérieure ainsi qu’à sa réputation internationale, et de prévenir les tentatives de désinformation. »