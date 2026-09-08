Les perspectives de coopération entre l’Azerbaïdjan et Huawei Technology sont examinées

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, s’est entretenu avec Philip Gan, vice-président sénior de Huawei Technology.

Selon le ministère de l’Économie, les discussions ont porté sur les mesures mises en œuvre par l’Azerbaïdjan en faveur du développement de l’économie numérique, de l’adoption de technologies innovantes et de la transition verte.

Les parties ont examiné les perspectives de coopération dans les domaines du développement de l’économie numérique en Azerbaïdjan, de l’élargissement des opportunités d’investissement, de la promotion du transfert de technologies, du développement du capital humain, ainsi que de la création de centres locaux de recherche et développement.

Lors de la rencontre, les parties ont également examiné les questions liées à la mise au point de solutions numériques et vertes, à leur application dans différents secteurs de l’économie, ainsi qu’à la création de nouvelles opportunités de coopération dans ce domaine.