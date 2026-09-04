Les ponts culturels entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan se renforcent à Boukhara

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le directeur du Centre culturel azerbaïdjanais Heydar Aliyev auprès de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Ouzbékistan, Akif Marifli, a eu une rencontre avec la direction de l’Université d’État de Boukhara sur les perspectives de développement de la coopération culturelle.

Les parties ont souligné l’importance des relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays et ont échangé sur l’approfondissement de la coopération dans les domaines de la culture, des sciences et de l’éducation, ainsi que sur la réalisation de nouveaux projets communs.

Elles ont également évoqué l’organisation d’une conférence consacrée à l’héritage scientifique et éducatif de l’éminent penseur azerbaïdjanais Youssif Garabaghi et la mise en œuvre d’initiatives visant à mieux faire connaître son riche patrimoine.