Les prix de l’or et de l’argent augmentent
Bakou, 3 septembre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 65 dollars pour s’installer à 4 479,6 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 66,28 dollars, après une hausse de 0,81 dollar.
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