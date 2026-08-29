Météo en Azerbaïdjan pour le 30 août

Bakou, 29 août, AZERTAC

Dimanche 30 août, le temps sera variablement nuageux à Bakou et sur la péninsule d’Abchéron, globalement sec, avec des pluies possibles en soirée, parfois sous forme d’averses accompagnées d’orages. Le vent du nord-ouest se renforcera par moments.

Les températures varieront entre 22 et 25 °C la nuit et 27 à 29 °C le jour.

Dans les régions du nord et de l’ouest du pays, des pluies intermittentes sont attendues, localement fortes et accompagnées d’orages et de grêle. Du brouillard est également possible dans certaines zones montagneuses. Les températures seront de 19 à 24 °C la nuit et de 31 à 35 °C le jour. Dans les régions montagneuses, elles varieront entre 12 et 17 °C la nuit et 20 à 25 °C le jour.