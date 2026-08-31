Népal : 903 morts à la suite des coulées de boue

Bakou, 31 août, AZERTAC

Le bilan des victimes des coulées de boue au Népal s'est alourdi lundi à 09H00 heure locale à 903 morts, avec 4.247 personnes toujours portées disparues, selon l'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe du Népal.

L'autorité a également fait état de 267 blessés au total et précisé que 20.819 membres des forces de sécurité avaient été mobilisés pour mener les opérations de recherche, de sauvetage et de secours. (Agence Xinhua)