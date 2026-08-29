Népal : le bilan des inondations soudaines atteint 626 morts

Bakou, 29 août, AZERTAC

Le nombre de personnes portées disparues à la suite des inondations au Népal s’élève à 2 456, dont 213 touristes.

C’est ce qu’a indiqué un communiqué de l’Autorité nationale pour la réduction des risques de catastrophe et la gestion des conséquences. Selon cette source, 14 889 personnes participent aux opérations de secours. Plus de 4 350 personnes ont été secourues lors des opérations terrestres.

Au total, les corps de 626 personnes ont été retrouvés.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.