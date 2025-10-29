Recep Tayyip Erdogan célèbre le 102ᵉ anniversaire de la République de Türkiye

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a célébré mercredi le 102ᵉ anniversaire de la fondation de la République de Türkiye, réaffirmant sa détermination à protéger l’unité, l’indépendance et la puissance du pays.

« Nous travaillons de toutes nos forces pour maintenir la République de Türkiye éternelle », a déclaré Erdogan dans un communiqué officiel publié par la Présidence turque.

Décrivant la République comme la plus récente expression d’une tradition étatique pluriséculaire bâtie au prix de grands sacrifices, « La République de Türkiye est le dernier toit de notre nation dévouée, qui s’est accrochée de toutes ses forces à sa liberté et à son indépendance malgré les épreuves, la privation et la lutte durant les jours les plus douloureux de son histoire — le dernier maillon de notre chaîne d’États. », a-t-il souligné.

« Je commémore avec respect et miséricorde les héros qui, au fil des siècles, ont fait de ces terres notre patrie au prix de leur sang et de leur vie », a déclaré Erdoğan, rendant hommage à ceux qui ont assuré l’indépendance de la Türkiye.

Le président a réaffirmé la détermination du pays à faire face aux menaces contre l’unité nationale : « Sans prêter attention à ceux qui propagent le chaos et s’en prennent à notre cohésion et à notre solidarité, nous continuerons, si Dieu le veut, à surmonter les obstacles, à déjouer les complots et à faire échouer les ambitions expansionnistes. »

Évoquant la Vision du Siècle de la Türkiye, Erdogan a ajouté : « Conformément à nos objectifs pour le Siècle de la Türkiye, nous accomplissons des avancées décisives dans tous les domaines », soulignant la volonté de bâtir « une Türkiye sans terrorisme, où nos 86 millions de citoyens vivront dans la paix. »

Il a également souligné le rôle international de la Türkiye et son activisme diplomatique, affirmant que le pays reste déterminé à défendre la justice face aux crises mondiales.

Regardant vers l’avenir, Erdogan a lancé un appel à la détermination collective : « Nous construirons ensemble une Türkiye grande, forte et prospère — respectée dans le monde et leader dans sa région. »

Le président a conclu en adressant ses félicitations pour la Fête de la République aux citoyens en Türkiye et à l’étranger : « Que la 102ᵉ année de notre République soit porteuse de bénédictions. » (Agence Anadolu)