Bakou, 28 août, AZERTAC

La seconde éclipse lunaire de l’année a lieu le 28 août. Il s'agit d'une éclipse lunaire partielle, a-t-on appris auprès du département d'astrophysique de l’Université d’Etat de Bakou.

L'éclipse a commencé à 05h23 et s’est terminée à 06h33. L'éclipse maximale se réalisera à 08h12.

L'éclipse lunaire sera observée en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique.