Trump annonce son choix de secrétaire par intérim de l'Armée

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'Adam Telle, l'actuel secrétaire adjoint de l'Armée des Etats-Unis chargé des travaux de génie civil, occuperait le poste de secrétaire par intérim de l'Armée, quelques jours seulement après que les médias américains ont rapporté que Dan Driscoll avait présenté sa démission.

"Je suis heureux d'annoncer qu'Adam Telle, l'actuel secrétaire adjoint de l'Armée chargé des travaux de génie civil, deviendra secrétaire par intérim de l'Armée, avec effet immédiat", a déclaré M. Trump dans un message publié sur sa plateforme de réseau social Truth Social.

Le Wall Street Journal et d'autres médias américains ont rapporté lundi que le secrétaire de l'Armée des Etats-Unis, Dan Driscoll, avait remis sa démission à M. Trump après des mois de tensions avec le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth.

Selon ces informations, M. Driscoll, qui est en désaccord avec le secrétaire à la Défense sur la direction du service et le limogeage de nombreux officiers de haut rang, devrait quitter le Pentagone "dans les prochains jours".

La nomination du secrétaire à l'Armée doit être confirmée par le Sénat, mais un secrétaire par intérim peut généralement exercer ses fonctions à titre temporaire sans l'approbation du Sénat. (Agence Xinhua)