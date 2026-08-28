Trump ordonne de rebaptiser le lac Ontario « lac America »

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret ordonnant de rebaptiser le lac Ontario « lac America », sur fond de tensions commerciales avec le Canada, affirmant que ce changement prenait effet immédiatement.

« Nous allons changer le nom du lac Ontario, avec effet immédiat, pour l’appeler lac America », a déclaré Trump dans le Bureau ovale avant de signer le décret.

Cette décision intervient alors que les relations entre le Canada et les États-Unis se sont détériorées après l’échec des négociations commerciales et l’imposition par Washington de nouveaux droits de douane sur les produits canadiens, auxquels Ottawa a rapidement riposté.

Le décret charge le secrétaire à l’Intérieur, Doug Burgum, ainsi que le ministère de l’Intérieur, de mettre à jour le Geographic Names Information System afin d’y faire apparaître le nouveau nom.

Trump a assuré que cette décision ne constituait pas un message adressé au Canada, malgré l’aggravation des tensions entre Washington et Ottawa au sujet du commerce et des droits de douane.

« Aucun message », a répondu Trump lorsqu’on lui a demandé quel signal ce changement de nom envoyait au Canada.

Il a ensuite vivement critiqué le Canada sur le front commercial, affirmant que le pays avait « profité de nous pendant très longtemps » et qu’il ne contribuait pas suffisamment à la défense de l’Amérique du Nord.

« En moyenne, au cours des 15 dernières années, nous avons perdu plus de 60 milliards de dollars par an à cause du Canada », a déclaré Trump. « Nous ne pouvons tout simplement plus continuer ainsi. »

Trump a également annoncé que son administration imposerait d’importants droits de douane sur les automobiles canadiennes afin d’inciter les constructeurs à produire leurs véhicules aux États-Unis.

« Nous ne voulons pas qu’ils fabriquent des voitures pour les États-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré. « C’est très simple », ajoutant que « les responsables canadiens nous ont très mal traités ».

« Nous ne pouvons pas laisser cette situation avec le Canada se poursuivre comme cela depuis des décennies. Il faut que cela cesse », a-t-il ajouté.

Trump a comparé le changement de nom du lac Ontario à la décision antérieure de son administration de rebaptiser le golfe du Mexique « golfe d’America ».

« Comme vous le savez, nous avions quelque chose qui s’appelait le golfe du Mexique, nous avons changé son nom et maintenant on l’appelle très couramment le golfe d’America », a-t-il déclaré.

« Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un océan », a lancé Trump. « Alors peut-être faudra-t-il changer le nom de l’Atlantique et/ou du Pacifique. Peut-être changerons-nous les deux. » (Agence Anadolu)