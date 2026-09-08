Trump publie une carte montrant le territoire des Etats-Unis

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a publié lundi sur les réseaux sociaux une carte semblant représenter le Canada, le Mexique, Cuba et d'autres territoires de la région comme faisant partie des Etats-Unis.

Cette carte, apparemment générée par une intelligence artificielle et publiée sur son réseau social Truth Social, montre le drapeau américain recouvrant non seulement les Etats-Unis, mais aussi le Canada, le Mexique, Cuba, ainsi que le Groenland - un territoire autonome faisant partie du Royaume du Danemark - et plusieurs autres pays et territoires d'Amérique du Nord et des Caraïbes.

M. Trump n'a fourni aucune légende ni explication concernant cette image.

Cette publication faisait suite à un message publié dimanche, dans lequel il avait partagé une image portant la mention "LA LUNE EST A NOUS" à côté d'un drapeau américain.

Dans une autre publication dimanche soir, le président a rebaptisé le Nouveau-Mexique, un Etat montagneux du sud-ouest des Etats-Unis, "New America", bien qu'un président ne dispose pas du pouvoir unilatéral de renommer un Etat.

M. Trump avait signé le mois dernier un décret ordonnant au Département de l'Intérieur (le département du gouvernement qui contrôle et préserve la plupart des terres appartenant à l'Etat, NDLR) de renommer le lac Ontario "Lake America", dans un contexte de tensions commerciales accrues avec le Canada. Ce changement n'affecte pas l'usage canadien et ne constitue pas un changement de nom contraignant au niveau international.

En janvier 2025, le président américain avait signé un autre décret ordonnant le changement de nom du golfe du Mexique en "golfe d'Amérique", une mesure qui n'est toujours pas reconnue au niveau international. (Agence Xinhua)