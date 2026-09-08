Un centre d’études chinoises ouvre ses portes à l’Académie nationale d’administration

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Mardi 8 septembre, le Centre d’études chinoises a ouvert ses portes au sein de l’Académie nationale d’administration auprès du président de la République d’Azerbaïdjan.

Dans son discours, le recteur de l’Académie, l’académicien Ourkhan Alekberov, a souligné l’importance de la création du Centre pour élargir la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Chine en matière de sciences, éducation et d’administration.

Le vice-président du Parti Nouvel Azerbaïdjan, Tahir Budagov, a indiqué que le développement des relations entre les partis politiques des deux pays contribuait considérablement au renforcement des relations interétatiques.

Liu Haixing, membre du Comité central du Parti communiste chinois et chef du Département international, a évoqué le développement des relations sino-azerbaïdjanaises, soulignant l’importance de la coopération politique, économique, humanitaire et dans d’autres domaines.

La création du Centre devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer la compréhension mutuelle, les liens scientifiques et académiques ainsi que les échanges d’expériences entre les deux pays.