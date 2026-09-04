Un ministre sénégalais visite le Service ASAN

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Une délégation dirigée par Mamadou Lamine Dianté, ministre sénégalais de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, a visité le Service ASAN.

Ulvi Mehdiyev, président de l’Agence nationale des services à la personne et des innovations sociales, a donné des informations sur le Service ASAN, crée à l'initiative du président Ilham Aliyev, ainsi que les innovations qui y étaient mises en œuvre. Il a souligné que le Service ASAN, une marque nationale, coopérait avec plus de 35 pays.

Au cours de la rencontre, les discussions ont porté sur les travaux effectués et les activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'accord signé entre les parties le 3 juin 2025.

Azer Baïramov, directeur général du Centre du Travail de l'Organisation de la coopération islamique, a également participé à cette rencontre.