Un séisme de magnitude 5,6 secoue la Chine
Bakou, 27 septembre, AZERTAC
Un séisme de magnitude 5,6 a frappé, samedi à 5h49, le district de Longxi, à Dingxi, ville de la province chinoise du Gansu (nord-ouest), selon le Centre du réseau sismique de Chine.
L'épicentre a été localisé à 34,91 degrés de latitude nord et 104,58 degrés de longitude est, à une profondeur de 10 km, a indiqué le centre.
Le séisme a été fortement ressenti dans les districts de Longxi, de Zhangxian, de Weiyuan et de Lintao dans la ville de Dingxi, ainsi que dans le district de Wushan de la ville de Tianshui.
Selon les autorités locales, aucune victime n'est à déplorer. Les habitants ont indiqué que certaines maisons dans la zone rurale de Longxi avaient été endommagées.
Les autorités locales chargées de la lutte contre les incendies et des secours ont envoyé des équipes et des véhicules de secours dans les zones touchées, et les informations sur l'impact du séisme continuent d'être recueillies. (Xinhua)
