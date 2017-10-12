12 октября - Всемирный день борьбы с артритом

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Артрит – серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничении движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности. Причины появления болезни различны – нередко артрит возникает при повторяющихся легких травмах, открытых или закрытых повреждениях суставов, при частом физическом перенапряжении или при генетической предрасположенности. Кроме того, развитие артрита провоцируют вирусные и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и психическая перегрузка и даже чрезмерное курение. В ряде случаев факторы возникновения и механизмы развития болезни выяснены не до конца. Ревматические заболевания влияют на продолжительность жизни больного человека, предрасполагают к процессам атеросклероза и атеротромбоза. Поэтому воспалительные ревматические заболевания обоснованно рассматриваются как факторы риска развития ранних атеросклеротических изменений стенки артерий, следствием которых нередко являются смертельные кардиоваскулярные катастрофы (инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы других крупных сосудов).

12 октября, начиная с 1996 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во многих странах мира отмечается «Всемирный день артрита» (World Arthritis Day).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основные цели этого Дня – привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.

В последнее десятилетие во всем мире отмечается выраженная тенденция к росту числа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани. По данным официальной статистики болезни костно-мышечной системы входят в первую тройку наиболее распространенных классов заболеваний среди взрослой популяции населения ряда стран Европы, «пропуская вперед» лишь болезни системы кровообращения и болезни органов дыхания. Доказано, что артрит снижает продолжительность жизни на 3-7 лет. Недооценка пациентами важности проблемы боли в суставах, позвоночнике приводит к поздней обращаемости и, как следствие, снижает шансы пациентов на достижение ремиссии, благоприятное течение заболевания, повышает риск инвалидизации.

Врачи рекомендуют не пренебрегать здоровым образом жизни, в том числе физическими упражнениями, правильным питанием и серьезным вниманием к своему психоэмоциональному состоянию. Регулярные физические упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить осанку. Диета для больных артритом призвана понизить кислотность. Она должна включать фрукты и овощи в виде салатов или состоять, по крайней мере, из двух вареных овощей. Полезно употреблять в любом виде спаржу, яблоки, сливы, щавель, плоды черники, рябины, облепихи, черной смородины. Рекомендуется также поддерживать в рационе достаточное количество продуктов с витамином D, который содержится в рыбе, сливочном масле, желтках.