Аманжол Уразбаев: Фигура генерал-майора танковых войск Ази Асланова достойна восхищения

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Основная направленность нашей деятельности — это воспитывать молодежь на примере наших великих героических предков. Мне очень приятно, что сегодняшняя конференция проходит на благословенной азербайджанской земле, потому что это ещё раз подчеркивает то, что великая победа была одержана только благодаря единству.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал президент общественного фонда молодежно-патриотического центра «Арлан» Казахстана, полковник Аманжол Уразбаев, в рамках проходящей в Баку международной конференции «Консолидация и единство народов, как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира».

Аманжол Уразбаев отметил, что сегодня на конференции прозвучали реальные цифры о вкладе Азербайджана в победу: «В советское время каждый гражданин знал, что более чем 80 процентов танков, самолетов и другой боевой техники работала на бакинской нефти. С огромным удовольствием я в свое время изучал биографию одного из героев Азербайджана – генерала Ази Асланова. Если среди летчиков есть дважды и трижды герои, то среди танкистов быть дважды героем – это редкость. Фигура генерал-майора танковых войск Ази Асланова достойна восхищения. Мне очень приятно, что сегодня мы увидели красивый памятник, воздвигнутый в честь героя Ази Асланова, и я считаю, что это огромный плюс для патриотического воспитания азербайджанской молодежи», - добавил полковник Аманжол Уразбаев.