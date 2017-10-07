Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ Цена азербайджанской нефти снизилась. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена одного барреля нефти марки «Азери Лайт», упав на 1,97 доллара, составила 56,97 доллара.

AZERTAG.AZ : Баррель «Азери Лайт» стоит 56,97 доллара

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