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    Баррель «Азери Лайт» стоит 56,97 доллара

    07.10.2017 [12:18]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Цена азербайджанской нефти снизилась.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена одного барреля нефти марки «Азери Лайт», упав на 1,97 доллара, составила 56,97 доллара.

    AZERTAG.AZ :Баррель «Азери Лайт» стоит 56,97 доллара
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