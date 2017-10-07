Федерация гимнастики Азербайджана: 15 лет стремительного развития и блестящих достижений

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

7 октября Федерация гимнастики Азербайджана (ФГА) отмечает 15-летний юбилей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с избранием Мехрибан ханум Алиевой 7 октября 2002 года на учредительной конференции ФГА президентом федерации в судьбе ФГА произошло коренное преобразование. В первое время деятельность ФГА в основном ограничивалась художественной гимнастикой, мужской спортивной гимнастикой, тамблингом и акробатикой.

Избрание Мехрибан ханум Алиевой президентом федерации послужило импульсом для стремительного развития этого вида спорта в нашей стране и достижения важных успехов. Первые успехи не заставили себя долго ждать. Через несколько месяцев после учредительной конференции – в августе 2003 года впервые в Баку был организован Кубок мира по художественной гимнастике. А в сентябре – впервые в истории художественной гимнастики Азербайджана была получена первая олимпийская лицензия. Лицензию получила Динара Гиматова на прошедшем в Будапеште 26-м чемпионате мира.

После этого успехам не было конца. Так, в 2004 году в Баку во второй раз был организован Кубок мира по художественной гимнастике. В этом же году на летних Олимпийских играх в Афинах впервые была представлена азербайджанская гимнастика. На Олимпийских играх «Афина-2004» в соревнованиях по художественной гимнастике Азербайджан представила Анна Гурбанова.

Очередной год стал особенно знаменательным в истории Федерации гимнастики Азербайджана. В Баку, кроме Кубка мира по художественной гимнастике из серии «А», в октябре прошел также 27-й чемпионат мира по художественной гимнастике, что было впервые в истории независимого Азербайджана, а также на пространстве бывшего СССР в целом.

Переизбрание в 2006 году первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой президентом ФГА послужило импульсом для начала нового этапа в деятельности федерации и развития данного вида спорта. На этом этапе Азербайджан не только добился больших успехов в гимнастике, но и снова стал выступать организатором престижных мероприятий. Так, в очередном – 2007 году впервые в Баку прошли курсы по международный категории среди судей по мужской спортивной гимнастике, а также впервые в Баку был организован 23-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. На этом чемпионате наша гимнастка Алия Гараева завоевала золотую медаль. Наши гимнастки добились успеха также и в командных соревнованиях, завоевав бронзовые медали. Продолжая демонстрировать успешные результаты, наши «художницы» на 28-м чемпионате мира заняли третье место в командном зачете. В результате этих успехов наша национальная сборная добилась максимального количества лицензий на Олимпийские игры «Пекин-2008».

Очень продуктивный на успехи 2007 год запомнился для ФГА еще одним достижением. По спортивным итогам 2007 года, определенным Министерством молодежи и спорта, азербайджанская команда групповых упражнений была объявлена лучшей командой года.

В 2009 году Баку принял 25-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Наша сборная в командном зачете чемпионата Европы по художественной гимнастике завоевала две серебряные, а на индивидуальных соревнованиях – одну бронзовую медали.

Первую медаль на чемпионате Европы азербайджанские художественные гимнастки завоевали в 2010 году. В Бремене на 26-м чемпионате Европы Алия Гараева завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в многоборье. На этом чемпионате наши гимнасты также смогли завоевать серебряную и бронзовую медали.

Сдача в эксплуатацию в 2014 году Национальной гимнастической арены (НГА) стала очередным важным шагом в развитии гимнастики в Азербайджане. На этой грандиозной арене, где созданы все условия для проведения на высочайшем уровне турниров по 6 видам гимнастики, успешно проводятся престижные международные соревнования. Национальная гимнастическая арена восхищает своей грандиозностью не только гимнастов, приезжающих сюда на учебно-тренировочные сборы и на соревнования, а также любителей спорта из различных стран.

2015 год стал для ФГА особенно знаменательным. Азербайджанские гимнасты успешно состязались по всем шести видам гимнастики, включенным в программу прошедших в Баку первых Европейских игр. На Играх азербайджанские гимнасты, в целом, завоевали 7 медалей.

Награждение по Распоряжению главы государства президента ФГА, первой леди Азербайджана, председателя Организационного комитета «Баку-2015» Мехрибан Алиевой орденом «Гейдар Алиев» стало торжеством этих успехов.

За достижения в области гимнастики были также награждены вице-президент ФГА Алтай Гасанов орденом «Шохрат», Олег Степко, завоевавший на Играх 5 медалей, - орденом «Шохрат», четыре спортсмена – медалями «Терегги», а несколько тренеров – почетным дипломом Президента Азербайджана. Это стало очередным свидетельством высокого внимания и заботы Президента Азербайджана о развитии гимнастики в нашей стране.

Награждение в 2016 году за вклад в развитие спорта в Европе и Олимпийское движение президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой «Высшим орденом» Европейских олимпийских комитетов является показателем высокой оценки, данной деятельности президента ФГА на международном уровне.

Успехи ФГА продолжались и в текущем году. В марте этого года Федерация гимнастики Азербайджана, которая в течение трех лет подряд удостаивалась премий Международной федерации гимнастики (МФГ), попала в список рейтинга отличившихся федераций.

Президент федерации, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева за большие заслуги в развитии олимпийского вида спорта – гимнастики была награждена высшей наградой Международной федерации гимнастики.

На прошедших в мае текущего года в Баку IV Играх исламской солидарности азербайджанские гимнасты на соревнованиях по художественной гимнастике, мужской и женской спортивной гимнастике завоевали, в целом, 20 медалей (9 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых). Это рекордный показатель наших гимнастов по количеству медалей, завоеванных на одном турнире.

Все эти успехи свидетельствуют о том, что руководство за прошедшие 15 лет федерацией президента ФГА, Первого вице-президента Азербайджана госпожи Мехрибан Алиевой, ее широкомасштабная деятельность послужили импульсом для динамичного развития гимнастики в нашей стране, повышения массовости этого вида спорта, создания в регионах современных спортивных центров, успешной международной деятельности и, самое главное, достижения ярких успехов. Эти успехи позволяют уверенно говорить, что в предстоящие годы мы сможем добиться еще больших успехов.