Футболист «Арсенала» пропустит до шести недель из-за травмы

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии по футболу Шкодран Мустафи получил травму бедра в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против национальной команды Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Mirror, для восстановления Мустафи может потребоваться от четырех до шести недель. Немец получил травму подколенного сухожилия. Он вышел на поле с первых минут и был заменен на 36-й минуте встречи.

26-летний футболист ранее выступал за итальянскую «Сампдорию» и испанскую «Валенсию», цвета «Арсенала» защищает с 2016 года. За это время он провел за клуб 31 матч и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сломавший ребро в результате ДТП в Амстердаме, сможет принять участие в матче восьмого тура Английской премьер-лиги.