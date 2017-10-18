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    Командный чемпионат Европы с участием азербайджанских шахматистов пройдет в Греции

    18.10.2017 [19:03]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ 

    С 28 октября по 6 ноября в греческом городе Крета-Марис на острове Крит пройдет командный чемпионат Европы, в котором примут участие мужская и женская сборные Азербайджана по шахматам.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мужская сборная будет представлена командой, в составе которой будут играть Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов.

    В составе женской сборной будут играть Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева, Зейнаб Мамедъярова, Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева.

    В командном чемпионате Европы шахматисты сыграют по швейцарской системе в 9 туров. В составах команд четыре основных игрока и один запасной.

    В мужском турнире будут участвовать 39 команд, а в женском сыграют 32 команды.

    AZERTAG.AZ :Командный чемпионат Европы с участием азербайджанских шахматистов пройдет в Греции
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