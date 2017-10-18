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    ЭКОНОМИКА


    Международный банк Азербайджана принимает участие в конференции SIBOS - 2017

    18.10.2017 [10:06]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    В период с 16 по 19 октября в городе Торонто проходит ежегодная международная финансовая конференция SIBOS. В данном мероприятии принимают участие представители крупных банков и финансовых институтов, независимые консультанты, а также производители и поставщики технологических инноваций для международного финансового сектора. Конференция служит мировой площадкой, на которой определяются последующие направления развития банковской индустрии, сообщили АЗЕРТАДЖ в Международном банке Азербайджана.

    Международный банк Азербайджана (МБА), являясь одним из лидирующих банков региона по различным направлениям развития бизнеса, традиционно принимает участие в данной конференции. Учитывая масштабы мероприятия, представители МБА проводят ряд деловых встреч с ведущими иностранными финансовыми институтами. Предметом обсуждения является успешное завершение процесса реструктуризации внешних обязательств банка, поддержание и укрепление сотрудничества с иностранными партнерами по различным банковским направлениям. В рамках мероприятия предоставляется информация о стратегических целях МБА, обсуждаются возможности взаимовыгодного сотрудничества, а также происходит знакомство с технологическими новинками и установление новых деловых отношений с лидерами рынка.

    Крупнейшая в мире конференция-выставка проводится ежегодно с 1978 года и считается одним из важнейших достижений всемирного банковско-финансового сектора.

    Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

    AZERTAG.AZ :Международный банк Азербайджана принимает участие в конференции SIBOS - 2017
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