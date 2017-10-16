Министр иностранных дел Польши совершит визит в Азербайджан

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский 18 октября совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, в рамках визита запланированы встречи Витольда Ващиковского с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.

По окончании встречи с Эльмаром Мамедъяровым в Министерстве иностранных дел состоится пресс-конференция.