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    ПОЛИТИКА


    Министр иностранных дел Польши совершит визит в Азербайджан

    16.10.2017 [12:59]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский 18 октября совершит официальный визит в Азербайджан.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, в рамках визита запланированы встречи Витольда Ващиковского с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.

    По окончании встречи с Эльмаром Мамедъяровым в Министерстве иностранных дел состоится пресс-конференция.

    AZERTAG.AZ :Министр иностранных дел Польши совершит визит в Азербайджан
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