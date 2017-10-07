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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Сообщение пресс-службы Президента

    07.10.2017 [14:05]

    7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 

    Глава государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.

    Президент Российской Федерации выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

    Главы государств выразили уверенность в том, что основанные на стратегическом партнерстве дружеские отношения между Азербайджаном и Россией и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

    AZERTAG.AZ :Сообщение пресс-службы Президента
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