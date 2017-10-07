Сообщение пресс-службы Президента
AzerTAg.az
7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.
Президент Российской Федерации выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств выразили уверенность в том, что основанные на стратегическом партнерстве дружеские отношения между Азербайджаном и Россией и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание