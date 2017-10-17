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    Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США

    17.10.2017 [13:14]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    17 октября в Центральном банке с участием Государственного нефтяного фонда состоялся аукцион.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центральном банке, на аукционе средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США.

    AZERTAG.AZ :Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США
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