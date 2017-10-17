Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США
AzerTAg.az
17.10.2017 [13:14]
Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ
17 октября в Центральном банке с участием Государственного нефтяного фонда состоялся аукцион.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центральном банке, на аукционе средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
17.10.2017 [11:09]
16.10.2017 [17:59]
16.10.2017 [17:40]
МУЛЬТИМЕДИА
17.10.2017 [12:59]
17.10.2017 [10:12]
17.10.2017 [15:05]
17.10.2017 [13:32]
17.10.2017 [17:04]
17.10.2017 [13:47]
17.10.2017 [12:42]
17.10.2017 [16:47]
17.10.2017 [16:40]
17.10.2017 [12:20]
16.10.2017 [21:40]
16.10.2017 [20:21]
16.10.2017 [17:45]
17.10.2017 [11:25]
16.10.2017 [15:51]
13.10.2017 [12:49]
13.10.2017 [11:48]
16.10.2017 [18:38]
16.10.2017 [18:32]
16.10.2017 [18:26]
16.10.2017 [15:58]
17.10.2017 [15:46]
17.10.2017 [15:04]
17.10.2017 [11:48]
16.10.2017 [18:51]
17.10.2017 [14:13]
16.10.2017 [21:31]
16.10.2017 [19:09]
16.10.2017 [17:47]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание