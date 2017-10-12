В Армении на государственном уровне распространяется нацистская идеология

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Прошло более семидесяти лет со дня окончания Второй мировой войны. Но, к сожалению, сегодня мы являемся свидетелями того, как современные фальсификаторы сознательно и преднамеренно пытаются исказить историю той страшной войны, очернить подвиги наших отцов и дедов, реабилитировать изменников и пособников, воевавших на стороне оккупантов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня на международной конференции в Баку «Консолидация и единство народов как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира» сказал заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана Арастун Мехдиев.

Он отметил, что два года назад на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, которую поддержали сто двадцать шесть государств. «Вызывает недоумение то, что среди этих стран была и Армения, на территории которой на государственном уровне распространяется нацистская идеология. В Армении идет процесс героизации военных преступников. Здесь установлен памятник пособнику нацистского режима Гарегину Нжде, от рук которого погибли тысячи невинных людей. Кстати, в церемонии открытия участвовал президент этой страны. О Нжде снят фильм, издана книга. В честь него изготовлены серебряные и позолоченные монеты. Одним словом, создатель Армянского Легиона СС стал национальным героем», - сказал он.

Арастун Мехдиев подчеркнул, что эти действия не встречают должного осуждения со стороны ветеранов и широкой общественности других стран. «К сожалению, такое безразличие привело к тому, что сегодня наследники армянского фашизма, возродив нацистскую идеологию, навязали нам войну. И вот уже на протяжении более двадцати пяти лет Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов находятся под оккупацией. В результате этнических чисток как в самой Армении, так и на захваченных территориях, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев», - заметил представитель Администрации Президента.

Он добавил, что идея национального превосходства и захватническая политика Армении угрожают безопасности не только нашего региона, но и осложняет борьбу с экстремизмом и национализмом во всем мире. «Лишь объединившись, усилив информационно-просветительскую деятельность и пропагандистскую работу, можно разоблачить носителей фашистской идеологии и добиться положительных перемен. И в этом вопросе у нас должна быть четкая и решительная позиция», - резюмировал он.