Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ 18 октября в рамках визита делегации австралийских предпринимателей в Баку состоится азербайджано-австралийский бизнес-форум. Бизнес-форум будет организован Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) при поддержке Министерства экономики страны. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в AZPROMO, в составе австралийской делегации представители более 20 компаний, действующих в сфере туризма, логистики, транспорта, строительства, образования, права, недвижимости, производства вина, молочной продукции, мяса, горнорудной промышленности и др.

AZERTAG.AZ : В Баку состоится азербайджано-австралийский бизнес-форум

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