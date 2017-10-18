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    В четверг в некоторых местах Абшеронского полуострова ожидается моросящий дождь

    18.10.2017 [13:58]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Однако в течение дня в некоторых местах полуострова возможен моросящий дождь. Прогнозируется южный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

    Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем 50-60 процентов.

    В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 19-24 градуса тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

    В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 17-22 градуса тепла.

    В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Местами ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако в первой половине дня местами возможны дожди. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 18-23 градуса тепла.

    В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в течение дня временами возможны дожди. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 18-22 градуса тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

     

    AZERTAG.AZ :В четверг в некоторых местах Абшеронского полуострова ожидается моросящий дождь
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