В среду в столице ожидается 22, а в некоторых регионах до 26 градусов тепла

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в среду в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны слабый туман и моросящий дождь. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 55-65 процентов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемое с 25 октября и до полудня 26 октября временами усиливающийся южный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать у большинства метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

В Нахчыванской Автономной Республике осадков не ожидается. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 21-26 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 20-25 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Местами ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 21-26 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах местами возможны дожди, днем в основном без осадков. В горах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15, днем 20-24 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.