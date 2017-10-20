Хидаят Гейдаров выиграл золотую награду первенства мира

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Сборная Азербайджана по дзюдо в эти дни феерично выступает на чемпионате мира среди молодежи (U-21) в Загребе. После двух соревновательных дней в активе команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды, а безусловным героем хорватского татами стал Хидаят Гейдаров в весовой категории 73 кг. К титулу чемпиона Европы среди взрослых в Варшаве он добавил и звание чемпиона мира по молодежи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт http://azerijudo.com, к Хидаяту было приковано особое внимание многих специалистов, а некоторые еще до начала соревнования называли его основным претендентом на победу в Загребе. В том числе и сайт Международной Федерации дзюдо, «отдавший» азербайджанскому спортсмену первое место в турнирном анонсе. Впрочем, высокий статус необходимо было еще подтвердить, тем более что уже в первом круге нашему дзюдоисту была уготована встреча с японцем Хидеюки Ишигокой.

С представителями Страны Восходящего Солнца у Хидаята свои счеты: в этом году на взрослом уровне он дважды в борьбе уступал лидеру мирового рейтинга Соичи Хашимото и можно сказать, что те встречи его закалили. Поэтому в Хорватии наш дзюдоист достаточно уверенно боролся против Ишигоки и пробился в следующий круг. Далее Гейдарова было уже не остановить: он с запасом выиграл у итальянца Леонардо Касаглия, казаха Дидара Хамзы, а в полуфинале против грузина Тато Григалашвили все решилось в дополнительное время. Бросок Хидаята на «вадза-ари» принес ему путевку в финал, где он иппоном выиграл у турка Билала Чилоглу и примерил золото.

Примечательно, что для азербайджанского дзюдоиста эта уже шестая большая победа в текущем году. Вначале он выиграл взрослый чемпионат Европы в Варшаве, далее Игры Исламской Солидарности в Баку, затем Кубок Европы в Минске, а не далее как месяц назад оформил дубль на чемпионате Европы (U-21) в Мариборе, где завоевал золото в личном и командном первенстве.

Что касается мирового первенства в Загребе, то в трех категориях были зафиксированы финалы с участием наших дзюдоистов. На золото претендовали Натиг Гурбанлы (55 кг) и Карамат Гусейнов (60 кг), но оба выиграли серебро. При этом оба довольно удачно боролись против японцев: Натик выиграл в первой схватке у Даичи Такано, а Карамат – в полуфинале у Генки Кога. Правда, сил в финале на другого японца – Таиго Сугимото – уже не хватило.

В зачете среди девушек порадовала Назакят Азизова в весе 52 кг, которая в этом сезоне начинает обретать стабильность. Вслед за бронзой Гран-при в Анталье и победой на Кубке Европы среди юниоров, пришел успех и на чемпионате мира (U-21). Так что в этом контексте загребская бронза Назакят Азизовой дорогого стоит.