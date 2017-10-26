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    ОБЩЕСТВО


    За 9 месяцев 2017 года за нарушения экологического законодательства составлено 1 863 акта и 686 протоколов

    26.10.2017 [16:54]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    За январь-сентябрь текущего года сотрудниками Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), осуществляющими проверки с целью изучения ситуации с соблюдением требований экологического законодательства по охране атмосферного воздуха, проведены рейды на территории страны. В ходе проверок за допущенные нарушения со стороны юридических и физических лиц экологического законодательства составлены 1863 акта и 686 протоколов. Для устранения выявленных недостатков было дано 596 обязательных для исполнения указания.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил заведующий сектором Департамента МЭПР Рагуб Мирзоев.

    По его словам, в целом, по 672 делам предъявлены штрафы на сумму 692 604 маната, по ущербу, нанесенному окружающей среде открыто 275 дел и предъявлены иски на сумму 541 201 манат. По факту выброса отходов в окружающую среду в отношении физических и юридических лиц приняты штрафные санкции по 4 777 делам на общую сумму 871 057 манатов. Для принятия мер в правоохранительные органы направлено 471 дело, в исполнительные структуры – 383, в суды – 21 дело.

    AZERTAG.AZ :За 9 месяцев 2017 года за нарушения экологического законодательства составлено 1 863 акта и 686 протоколов
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