За 9 месяцев 2017 года за нарушения экологического законодательства составлено 1 863 акта и 686 протоколов

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

За январь-сентябрь текущего года сотрудниками Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), осуществляющими проверки с целью изучения ситуации с соблюдением требований экологического законодательства по охране атмосферного воздуха, проведены рейды на территории страны. В ходе проверок за допущенные нарушения со стороны юридических и физических лиц экологического законодательства составлены 1863 акта и 686 протоколов. Для устранения выявленных недостатков было дано 596 обязательных для исполнения указания.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил заведующий сектором Департамента МЭПР Рагуб Мирзоев.

По его словам, в целом, по 672 делам предъявлены штрафы на сумму 692 604 маната, по ущербу, нанесенному окружающей среде открыто 275 дел и предъявлены иски на сумму 541 201 манат. По факту выброса отходов в окружающую среду в отношении физических и юридических лиц приняты штрафные санкции по 4 777 делам на общую сумму 871 057 манатов. Для принятия мер в правоохранительные органы направлено 471 дело, в исполнительные структуры – 383, в суды – 21 дело.