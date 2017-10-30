سياسية كازاخستانية: مهرجان باكو للتسوق سيكون على مستوى مهرجانات اسطنبول وميلان

باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج)

وصفت عضو الحزب الحاكم في كازاخستان "نور أوتان" الدكتورة كارليقاش نوقمانوفا مهرجان باكو للتسوق بالفكرة الرائعة.

وقالت ان تنظيم مثل هذه المهرجانات بالغ الأهمية من حيث زيادة الإمكانيات السياحية في البلد. "اختارت اذربيجان استراتيجية صحيحة لاستقطاب السياح. واعتقد ان مهرجانات التسوق في باكو ستكتسب شهرة كمهرجانات اسطنبول وميلان."

كذلك تطرقت السياسية الكازاخستانية في حديثها الى عروض سياحية مناسبة لسكان كازاخستان على هامش المهرجان.

يذكر ان الخطوط الجوية الاذربيجانية ومكتب المؤتمرات الاذربيجاني يقدمان عروضا سياحية مناسبة من 10 مدن الى اذربيجان. وتحتوي العروض السياحية من كازاخستان على تذاكر سفر في اتجاه آكطاو – باكو، وخدمات النقل والتوصيل والإقامة في غرفة للشخصين، تناول الفطور ورحلات تسوقية الى المطاعم والمتاجر المشاركة.