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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ابتداء من 30 نوفمبر

    ٢٩.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٧]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 30 نوفمبر تشرين الثاني.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 30 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ابتداء من 30 نوفمبر
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