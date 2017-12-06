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    يتجاوز حجم القاعدة النقدية 8 ملايين مانات

    ٠٦.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 6 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

    قال البنك المركزي إن حجم القاعدة النقدية في البلد ازدادت قدر 8686.8 مليون مانات لأول ديسمبر الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي الأذربيجاني أن هذا المؤشر أكثر قدر 155.2 مليون مانات بالمقارنة مع مؤشر للشهر الماضي.

    AZERTAG.AZ :يتجاوز حجم القاعدة النقدية 8 ملايين مانات
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