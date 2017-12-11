مباراة ودية بين فريقي أذربيجان وجورجيا في أنطاليا

باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ستقام مباراة ودية لمنتخبي أذربيجان وجورجيا لكرة القدم.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم أن المقابلة ستقام في أنطاليا في 2 فبراير عام 2018.