نفقات في سوق إنترنت الأشياء ستصل الى 1 ترليون دولار

باكو، 11 ديسمبر (أذرتاج).

أعلنت شركة International Data Corporation توقعاتها في سوق إنترنت الأشياء العالمية في السنوات القادمة القريبة.

أفادت أذرتاج ان حجم النفقات في سوق إنترنت الأشياء IoT سيكون حوالي 674 مليار دولار في العام الحالي المنتهي. ومن المتوقع أن تسجل السوق زيادة في النفقات 14.6 في المئة عام 2018، ما يزيد حجم هذا القطاع ليصل الى 772.5 مليار دولار.

وسيكون قطاع الأجهزة قطاع كبير في سوق أنترنت الأشياء في العام المقبل. ومن المتوقع ان تبلغ النفقات فيه 239 مليار دولار.

كذلك تتمثل القطاعات الحالية الرائدة في سوق انترنت الاشياء في التصنيع والنقل والاتصالات والطاقة.

حسب توقعات الخبراء، ستكون إيرادات إنترنت الأشياء في العالم خلال فترة ما بين أعوام 2017-2021 بمعدل نمو سنوي مركب CAGR) ) يبلغ 14.4 في المائة. في النتيجة ستتجاوز نفقات هذا القطاع 1 ترليون دولار في العام 2020. يتوقع وصول حجم نفقات انترنت الأشياء الى 1.1 ترليون دولار ي عام 2021.

و يُقصد بإنترنت الأشياء الجيل الجديد من الإنترنت (الشبكة) الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها (عبر بروتوكول الإنترنت). ورغم أن مصطلح إنترنت الأشياء يعود إلى حوالي عقدين من الزمن فإن التقنيات التي تعتمد عليها لم تظهر إلا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة عام 1999 عنوانا لمحاضرة قام بها خبير التكنولوجيا والأستاذ في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا كيفن آشتون وصف فيها استعمال رقاقات راديو لاسلكية (RFID) في نظام التزود عبر الإنترنت الذي اعتمدته "شركة بروتكتر آند غمبل"، حسبما أفادت قناة الجزيرة.

ولخص آشتون رؤيته آنذاك في أن الحواسيب سيكون بإمكانها استقاء المعطيات دون مساعدة مباشرة من البشر وتحويلها إلى معلومات مفيدة، وسيكون ذلك ممكنا عبر المستشعرات ورقاقات راديو لاسلكية، وهو ما سيتيح للحواسيب مراقبة العالم والتعرف على ما حولها.